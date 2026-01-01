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HENZO 10028 Nexus фотоальбом красный 29x33/100 белых страниц

HENZO 10028 Nexus фотоальбом красный 29x33/100 белых страниц

Henzo
Артикул: OLE-2145

Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой красного цвета из ламинированного картона. Размер альбома: 29x33см, в альбоме 100 белых страниц, белые пергаминовые межстраничные листы. Для крепления фотографий необходимы аксессуары (стикеры, уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

HENZO 10028 Nexus фотоальбом красный 29x33/100 белых страниц

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