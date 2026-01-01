Green Clean SC-6000 набор для очистки полноразмерных сенсоров цифровых фотокамер

Артикул: DAN-6331

Набор Green Clean SС-6000 для очистки полноразмерных сенсоров цифровых фотокамер.

Набор включает в себя все необходимое для чистки полноразмерных сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных фотокамер. Набор компактен и пригодится во время съемок на выезде или путешествия.