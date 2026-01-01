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Green Clean SC-6000 набор для очистки полноразмерных сенсоров цифровых фотокамер

Green Clean SC-6000 набор для очистки полноразмерных сенсоров цифровых фотокамер

Green Clean
Артикул: DAN-6331

Набор Green Clean SС-6000 для очистки полноразмерных сенсоров цифровых фотокамер.

Набор включает в себя все необходимое для чистки полноразмерных сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных фотокамер. Набор компактен и пригодится во время съемок на выезде или путешествия.

Описание

В набор входят:

  • баллон Green Clean Hi-Tech Traveller 400 мл - 1 шт.
  • вакуумная система Green Clean V-3000 - 1 шт.
  • наконечник Green Clean SC-4050 - 3 шт.
  • комплект швабр Green Clean SC-4060 - 3 шт.

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