PocketWizard Кабель PW-Canon CM-N3-P(горячий старт), CM-N3-P

Кабель снабжен переключателем режима "горячего старта" (pre-trigger switch). Когда он включен, камера постоянно находится в "разбуженном" состоянии, так, как будто кнопка спуска затвора постоянно наполовину нажата. При этом камера откликается на сигнал запуска быстрее, но существенно увеличивается расход заряда батарей. Когда режим "горячего старта" отключен, кабель CM-N3-P работает идентично CM-N3.
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