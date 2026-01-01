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PocketWizard Кабель PW-Canon CM-N3-P(горячий старт), CM-N3-P

PocketWizard Кабель PW-Canon CM-N3-P(горячий старт), CM-N3-P

PocketWizard
Артикул: PSL-097

Кабель PocketWizard PW-Canon CM-N3-P.

Кабель CM-N3-P служит для подключения радиосинхронизаторов PocketWizard к дистанционно запускаемым камерам Canon с разъемом электронного тросика типа N3.

Описание

Кабель снабжен переключателем режима "горячего старта" (pre-trigger switch). Когда он включен, камера постоянно находится в "разбуженном" состоянии, так, как будто кнопка спуска затвора постоянно наполовину нажата. При этом камера откликается на сигнал запуска быстрее, но существенно увеличивается расход заряда батарей. Когда режим "горячего старта" отключен, кабель CM-N3-P работает идентично CM-N3.

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