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-10 %
Godox WB26A для AD600 аккумулятор

Godox WB26A для AD600 аккумулятор

Godox
Артикул: DAN-9515
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Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro.
Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с.

Аккумулятор Godox WB26 (28,8В/2600мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).

Описание

Характеристики:

  • Тип - Литий - ионный
  • Емкость - 2600 mAh
  • Напряжение на выходе - 28.8V
  • Ватт-часов - 74.88 Wh

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