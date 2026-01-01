Godox WB26A для AD600 аккумулятор

Характеристики:
- Тип - Литий - ионный
- Емкость - 2600 mAh
- Напряжение на выходе - 28.8V
- Ватт-часов - 74.88 Wh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro.
Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с.
Аккумулятор Godox WB26 (28,8В/2600мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).
Характеристики:
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