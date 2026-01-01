HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор

Технология квантовых точек в сочетании с IPS-матрицей обеспечивают поразительную гамму 145% sRGB. Такой широкий спектр цветов гарантирует более чистые оттенки и позволяет создавать естественные, плавные градиенты. Идеальный монитор для профессионалов.
Экран, оснащенный передовой технологией квантовых точек, эффективно отфильтровывает синий свет, вредный для глаз, и значительно снижает нагрузку.
Стекло и экран бесшовно соединены с помощью технологии полного ламинирования. Это увеличивает четкость изображения и уменьшает параллакс. Травленое стекло с антибликовым покрытием значительно снижает блики и имеет текстуру бумаги.
Kamvas Pro 16 Plus (4K) — это компактный и элегантный перьевой дисплей в металлическом корпусе, который легко и удобно носить с собой. При этом диагональ 15,6 дюймов предоставляет широкое пространство для творчества в любое время и в любом месте.
Цифровое перо PW517 с технологией PenTech3.0, имеет более высокую точность ±0,3 мм, что позволяет создавать плавные линии и аккуратные, четкие штрихи. С помощью пера можно настраивать конфигурации экранного меню, например, яркость и цветовую температуру.
Перо PW517 оснащено 8192 уровнями чувствительности к давлению и превосходной скоростью отклика. Оно способно уловить мельчайшие штрихи без каких-либо задержек. С помощью наклона пера можно добавлять тени или создавать эффекты кисти.
Два порта USB-C обеспечивают быстрое и удобное подключение Kamvas Pro 16 Plus (4K) к компьютеру, игровой консоли и Android-устройству. Для этого можно использовать один кабель 3-в-1, либо кабель USB-C на USB-C и кабель питания. Наслаждайтесь поразительным качеством 4K и порядком на рабочем столе.
Kamvas Pro 16 Plus (4K) можно подключить к устройствам на Windows, macOS, ОС Linux и Android. Планшет поддерживает все популярные программы для проектирования и рисования. Исследуйте и создавайте невозможное с этим удивительным интерактивным дисплеем.
Характеристики:
- Формат А3
- Цвет Серебристый иней
- Диагональ 15,6" (дюймов)
- Соотношение сторон 16:9 UHD
- Рабочая область 345,6 × 194,4 мм
- Разрешение экрана 3840х2160
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Тип матрицы IPS
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Яркость 220 кд/м2
- Цветовая гамма 145% sRGB
- Контрастность 1200:1
- Поверхность Антибликовая (матовая)
- Экран Ламинированный
- Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
- Скорость отклика 25 мс
- Перо PW517 (PenTech 3.0)
- Технология Электромагнитный резонанс
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±2 мм (углы)
- Экспресс клавиши нет
- Сенсорная полоска нет
- Длина кабеля USB 150 см
- Подставка складная подставка ST200/ST300 20°/45°
- Скорость передачи данных >220 PPS
- Уровни нажатия 8192
- Потребляемая мощность ≤ 15 Вт
- Интерфейсы USB type-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 3А
- В режиме ожидания < 0,3 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Габаритные размеры 402.7 х 257.4 х 13 мм
- Вес 1,27 кг
- Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее