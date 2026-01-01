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HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор
HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор

HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4705
Пока нет отзывов

HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор. Разрешение Kamvas Pro 16 Plus (4K) в четыре раза превышает Full HD (1080p). Более 8 миллионов пикселей на 15,6-дюймовом экране Kamvas Pro 16 Plus (4K) отвечают за потрясающее качество изображения. Коэффициент контрастности вырос до 1200:1, что позволило увеличить глубину цвета и усовершенствовать визуальные эффекты.

Описание

Технология квантовых точек в сочетании с IPS-матрицей обеспечивают поразительную гамму 145% sRGB. Такой широкий спектр цветов гарантирует более чистые оттенки и позволяет создавать естественные, плавные градиенты. Идеальный монитор для профессионалов.

Экран, оснащенный передовой технологией квантовых точек, эффективно отфильтровывает синий свет, вредный для глаз, и значительно снижает нагрузку.

Стекло и экран бесшовно соединены с помощью технологии полного ламинирования. Это увеличивает четкость изображения и уменьшает параллакс. Травленое стекло с антибликовым покрытием значительно снижает блики и имеет текстуру бумаги.

Kamvas Pro 16 Plus (4K) — это компактный и элегантный перьевой дисплей в металлическом корпусе, который легко и удобно носить с собой. При этом диагональ 15,6 дюймов предоставляет широкое пространство для творчества в любое время и в любом месте.

Цифровое перо PW517 с технологией PenTech3.0, имеет более высокую точность ±0,3 мм, что позволяет создавать плавные линии и аккуратные, четкие штрихи. С помощью пера можно настраивать конфигурации экранного меню, например, яркость и цветовую температуру.

Перо PW517 оснащено 8192 уровнями чувствительности к давлению и превосходной скоростью отклика. Оно способно уловить мельчайшие штрихи без каких-либо задержек. С помощью наклона пера можно добавлять тени или создавать эффекты кисти.

Два порта USB-C обеспечивают быстрое и удобное подключение Kamvas Pro 16 Plus (4K) к компьютеру, игровой консоли и Android-устройству. Для этого можно использовать один кабель 3-в-1, либо кабель USB-C на USB-C и кабель питания. Наслаждайтесь поразительным качеством 4K и порядком на рабочем столе.

Kamvas Pro 16 Plus (4K) можно подключить к устройствам на Windows, macOS, ОС Linux и Android. Планшет поддерживает все популярные программы для проектирования и рисования. Исследуйте и создавайте невозможное с этим удивительным интерактивным дисплеем.

Характеристики:

  • Формат А3
  • Цвет Серебристый иней
  • Диагональ 15,6" (дюймов)
  • Соотношение сторон 16:9 UHD
  • Рабочая область 345,6 × 194,4 мм
  • Разрешение экрана 3840х2160
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Тип матрицы IPS
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Яркость 220 кд/м2
  • Цветовая гамма 145% sRGB
  • Контрастность 1200:1
  • Поверхность Антибликовая (матовая)
  • Экран Ламинированный
  • Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
  • Скорость отклика 25 мс
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±2 мм (углы)
  • Экспресс клавиши нет
  • Сенсорная полоска нет
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Подставка складная подставка ST200/ST300 20°/45°
  • Скорость передачи данных >220 PPS
  • Уровни нажатия 8192
  • Потребляемая мощность ≤ 15 Вт
  • Интерфейсы USB type-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 3А
  • В режиме ожидания < 0,3 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Габаритные размеры 402.7 х 257.4 х 13 мм
  • Вес 1,27 кг
  • Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Кабель 3в1, кабель TypeC-TypeC, блок питания
  • Подставка для пера
  • Подставка под монитор
  • Запасные наконечники — 10шт

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