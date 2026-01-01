HUION Kamvas Pro 16 Plus 4K графический монитор

Описание

Технология квантовых точек в сочетании с IPS-матрицей обеспечивают поразительную гамму 145% sRGB. Такой широкий спектр цветов гарантирует более чистые оттенки и позволяет создавать естественные, плавные градиенты. Идеальный монитор для профессионалов.

Экран, оснащенный передовой технологией квантовых точек, эффективно отфильтровывает синий свет, вредный для глаз, и значительно снижает нагрузку.

Стекло и экран бесшовно соединены с помощью технологии полного ламинирования. Это увеличивает четкость изображения и уменьшает параллакс. Травленое стекло с антибликовым покрытием значительно снижает блики и имеет текстуру бумаги.

Kamvas Pro 16 Plus (4K) — это компактный и элегантный перьевой дисплей в металлическом корпусе, который легко и удобно носить с собой. При этом диагональ 15,6 дюймов предоставляет широкое пространство для творчества в любое время и в любом месте.

Цифровое перо PW517 с технологией PenTech3.0, имеет более высокую точность ±0,3 мм, что позволяет создавать плавные линии и аккуратные, четкие штрихи. С помощью пера можно настраивать конфигурации экранного меню, например, яркость и цветовую температуру.

Перо PW517 оснащено 8192 уровнями чувствительности к давлению и превосходной скоростью отклика. Оно способно уловить мельчайшие штрихи без каких-либо задержек. С помощью наклона пера можно добавлять тени или создавать эффекты кисти.

Два порта USB-C обеспечивают быстрое и удобное подключение Kamvas Pro 16 Plus (4K) к компьютеру, игровой консоли и Android-устройству. Для этого можно использовать один кабель 3-в-1, либо кабель USB-C на USB-C и кабель питания. Наслаждайтесь поразительным качеством 4K и порядком на рабочем столе.

Kamvas Pro 16 Plus (4K) можно подключить к устройствам на Windows, macOS, ОС Linux и Android. Планшет поддерживает все популярные программы для проектирования и рисования. Исследуйте и создавайте невозможное с этим удивительным интерактивным дисплеем.

Характеристики: