HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор

Описание

Kamvas Pro 13(2,5К) — тонкий, легкий и портативный. Задняя крышка, изготовленная из алюминиевого сплава методом пескоструйной обработки и анодирования, имеет приятную гладкую текстуру.

Технология полного ламинирования обеспечивает более высокую прозрачность и минимизирует потери света в результате отражения, возникающего между различными слоями экрана, что уменьшает параллакс и обеспечивает лучшее визуальное восприятие.

Благодаря технологии квантовых точек Kamvas Pro 13(2.5K) достигает цветовой гаммы в 145% sRGB. Благодаря оптимизированному коэффициенту контрастности 1200:1, Kamvas Pro 13(2,5K) может отображать изображения с высокой насыщенностью, точными оттенками и естественной яркостью.

Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.

Технология PenTech 3.0, разработанная на основе PenTech 1.0 и PenTech 2.0, оптимизирует точность положения курсора и стабильность кончика пера для совершенствования ваших деталей.

Благодаря высокой производительности и минимальной задержке цифровое перо PW517 воспроизводит линии различного размера и насыщенности цветов при изменении давления и угла наклона, что идеально для рисования. Помимо стандартных наконечников, в комплекте идут фетровые, для еще большей органичности и точности в рисовании.

Полнофункциональный порт USB-C и порт питания USB-C на левой стороне монитора гарантируют более быструю передачу данных и улучшенное питание.

Пользователи могут подключить Kamvas Pro 13(2.5K) к компьютеру/устройству Android с помощью полнофункционального кабеля USB-C или кабеля 3-в-2.

Монитор также можно переключить в режим планшета, чтобы опробовать другой способ рисования и внести разнообразие в творческий процесс.

Подключив Kamvas Pro 13 (2,5K) к устройству Android вы получаете большой холст для вашего творчества, который всегда под рукой, будь то дома или на улице.

*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.

Семь модернизированных, слегка изогнутых клавиш с удобством расположены сбоку от экрана. Вы можете запрограммировать их под себя или пользоваться стандартной настройкой.

Kamvas Pro 13(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.

Характеристики:

Формат А3