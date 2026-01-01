HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор

Kamvas Pro 13(2,5К) — тонкий, легкий и портативный. Задняя крышка, изготовленная из алюминиевого сплава методом пескоструйной обработки и анодирования, имеет приятную гладкую текстуру.
Технология полного ламинирования обеспечивает более высокую прозрачность и минимизирует потери света в результате отражения, возникающего между различными слоями экрана, что уменьшает параллакс и обеспечивает лучшее визуальное восприятие.
Благодаря технологии квантовых точек Kamvas Pro 13(2.5K) достигает цветовой гаммы в 145% sRGB. Благодаря оптимизированному коэффициенту контрастности 1200:1, Kamvas Pro 13(2,5K) может отображать изображения с высокой насыщенностью, точными оттенками и естественной яркостью.
Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.
Технология PenTech 3.0, разработанная на основе PenTech 1.0 и PenTech 2.0, оптимизирует точность положения курсора и стабильность кончика пера для совершенствования ваших деталей.
Благодаря высокой производительности и минимальной задержке цифровое перо PW517 воспроизводит линии различного размера и насыщенности цветов при изменении давления и угла наклона, что идеально для рисования. Помимо стандартных наконечников, в комплекте идут фетровые, для еще большей органичности и точности в рисовании.
Полнофункциональный порт USB-C и порт питания USB-C на левой стороне монитора гарантируют более быструю передачу данных и улучшенное питание.
Пользователи могут подключить Kamvas Pro 13(2.5K) к компьютеру/устройству Android с помощью полнофункционального кабеля USB-C или кабеля 3-в-2.
Монитор также можно переключить в режим планшета, чтобы опробовать другой способ рисования и внести разнообразие в творческий процесс.
Подключив Kamvas Pro 13 (2,5K) к устройству Android вы получаете большой холст для вашего творчества, который всегда под рукой, будь то дома или на улице.
*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.
Семь модернизированных, слегка изогнутых клавиш с удобством расположены сбоку от экрана. Вы можете запрограммировать их под себя или пользоваться стандартной настройкой.
Kamvas Pro 13(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.
Характеристики:
Формат А3
- Цвет Серебристый иней
- Диагональ 13" (дюймов)
- Соотношение сторон 16:10 QHD+
- Рабочая область 286.5 x 179 мм
- Разрешение экрана 2560×1600
- Разрешение линий на дюйм 5080
- Тип матрицы IPS
- Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
- Яркость 220 кд/м2
- Цветовая гамма 145% sRGB
- Контрастность 1200:1
- Поверхность Антибликовое травленое стекло
- Экран Ламинированный
- Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
- Скорость отклика 25 мс
- Перо PW517 (PenTech 3.0)
- Технология Электромагнитный резонанс
- Уровни нажатия 8192
- Скорость передачи данных ＞300 PPS
- Наклон пера ±60°
- Высота работы пера 10 мм
- Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±1 мм (углы)
- Экспресс клавиши 7
- Сенсорная полоска нет
- Подставка Складная подставка ST200
- Длина кабеля USB 150 см
- Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
- Интерфейсы Питание USB-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
- Интерфейс передачи данных USB-С
- Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 2А
- Потребляемая мощность < 10 Вт
- В режиме ожидания ≤0,25 Вт
- t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
- Габаритные размеры 373.5 x 229.1 x 10 мм
- Вес 1 кг