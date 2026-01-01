images
images
images
images
images
images
images
images
images
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор
HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор

HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор

HUION
Артикул: MTG-4696

HUION Kamvas Pro 13 2,5K графический монитор. 13,3-дюймовый Kamvas Pro 13(2,5K) с IPS-экраном имеет разрешение 2,5K (QHD+) и 266 пикселей на дюйм и способен отображать четкое изображение с мельчайшими деталями. По сравнению с традиционным дисплеем с соотношением 16:9, ширина этого дисплея в 1,6 раз превышает высоту, приближая размер к золотому сечению. С улучшенным соотношением сторон вы сможете просматривать больше контента одновременно, что может значительно повысить эффективность работы.

Описание

Kamvas Pro 13(2,5К) — тонкий, легкий и портативный. Задняя крышка, изготовленная из алюминиевого сплава методом пескоструйной обработки и анодирования, имеет приятную гладкую текстуру.

Технология полного ламинирования обеспечивает более высокую прозрачность и минимизирует потери света в результате отражения, возникающего между различными слоями экрана, что уменьшает параллакс и обеспечивает лучшее визуальное восприятие.

Благодаря технологии квантовых точек Kamvas Pro 13(2.5K) достигает цветовой гаммы в 145% sRGB. Благодаря оптимизированному коэффициенту контрастности 1200:1, Kamvas Pro 13(2,5K) может отображать изображения с высокой насыщенностью, точными оттенками и естественной яркостью.

Применение технологии IPS обеспечивает сверхширокий угол обзора в 178°. В сочетании с антибликовым стеклом, которое эффективно уменьшает отражение и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, Kamvas Pro 13 (2,5K) обеспечивает высококачественное изображение со всех сторон.

Технология PenTech 3.0, разработанная на основе PenTech 1.0 и PenTech 2.0, оптимизирует точность положения курсора и стабильность кончика пера для совершенствования ваших деталей.

Благодаря высокой производительности и минимальной задержке цифровое перо PW517 воспроизводит линии различного размера и насыщенности цветов при изменении давления и угла наклона, что идеально для рисования. Помимо стандартных наконечников, в комплекте идут фетровые, для еще большей органичности и точности в рисовании.

Полнофункциональный порт USB-C и порт питания USB-C на левой стороне монитора гарантируют более быструю передачу данных и улучшенное питание.

Пользователи могут подключить Kamvas Pro 13(2.5K) к компьютеру/устройству Android с помощью полнофункционального кабеля USB-C или кабеля 3-в-2.

Монитор также можно переключить в режим планшета, чтобы опробовать другой способ рисования и внести разнообразие в творческий процесс.

Подключив Kamvas Pro 13 (2,5K) к устройству Android вы получаете большой холст для вашего творчества, который всегда под рукой, будь то дома или на улице.

*Убедитесь, что порты устройств Android поддерживают как минимум протокол передачи данных USB3.1 GEN1 и DP1.2 одновременно. Затем вы можете подключить его к перьевому дисплею и выбрать режим компьютера (например, режим Dex и режим рабочего стола) или режим проецирования.

Семь модернизированных, слегка изогнутых клавиш с удобством расположены сбоку от экрана. Вы можете запрограммировать их под себя или пользоваться стандартной настройкой.

Kamvas Pro 13(2.5K) совместим с ОС Windows, macOS, Linux и большинством устройств Android, поддерживая различные основные программы для проектирования и рисования, такие как PS, SAI и AI. Творите больше с помощью этого удивительного монитора.

Характеристики:

Формат А3

  • Цвет Серебристый иней
  • Диагональ 13" (дюймов)
  • Соотношение сторон 16:10 QHD+
  • Рабочая область 286.5 x 179 мм
  • Разрешение экрана 2560×1600
  • Разрешение линий на дюйм 5080
  • Тип матрицы IPS
  • Углы обзора 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR＞10)
  • Яркость 220 кд/м2
  • Цветовая гамма 145% sRGB
  • Контрастность 1200:1
  • Поверхность Антибликовое травленое стекло
  • Экран Ламинированный
  • Количество цветов 16.7 миллионов (8 бит)
  • Скорость отклика 25 мс
  • Перо PW517 (PenTech 3.0)
  • Технология Электромагнитный резонанс
  • Уровни нажатия 8192
  • Скорость передачи данных ＞300 PPS
  • Наклон пера ±60°
  • Высота работы пера 10 мм
  • Точность позиционирования ±0,3 мм (центр) ±1 мм (углы)
  • Экспресс клавиши 7
  • Сенсорная полоска нет
  • Подставка Складная подставка ST200
  • Длина кабеля USB 150 см
  • Системные требования Android (USB3.1 DP1.2）, Linux, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.12 и новее
  • Интерфейсы Питание USB-C, Полнофункциональный USB-C (совместимый с HDMI и DP)
  • Интерфейс передачи данных USB-С
  • Питание Входное 100-240В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5В, 2А
  • Потребляемая мощность < 10 Вт
  • В режиме ожидания ≤0,25 Вт
  • t° хранения и влажность -20°C~60°C, 10-90%
  • Габаритные размеры 373.5 x 229.1 x 10 мм
  • Вес 1 кг

Комплектация

  • Монитор
  • Перо (дигитайзер)
  • Комплект кабелей для подключения
  • Подставка для ручки
  • Подставка под монитор

Отзывы о товаре

Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.