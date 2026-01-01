Описание

Регулируемый кронштейн с фиксацией наклоняет отражатель на 180°, а спри работе со студийными вспышками, LED-панелями и естественным светом делает комплект универсальным для студии и съемок на локации. Сборка занимает считанные минуты без инструментов — идеально для динамичной работы.

В комплект входит алюминиевая стойка высотой 1.9 м, которая обеспечивает устойчивость даже при использовании крупных отражателей. Прочная рама с защитой от деформации выдерживает частую транспортировку, а сумка для хранения упрощает организацию аксессуаров. С K&F Concept вы получаете всё необходимое для работы в одном наборе — от креплений до профессиональных тканей.

