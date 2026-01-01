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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель 7 в 1 диаметром 110 см. 7 отражающих поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, хромакей зеленый, хромакей синий. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии.
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