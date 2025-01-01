Grifon G-101 зонт золотой 101 см

Артикул: NVF-2334

Grifon G-101 – с помощью зонта можно получить мягкий мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.