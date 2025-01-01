images
Grifon G-101 зонт золотой 101 см

Grifon
Grifon G-101 – с помощью зонта можно получить мягкий мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

 

 

Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.

Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Phottix G&B (85410) – зонт-отражатель двухцветный. Золотистый внутри, черный снаружи.

Размер купола 101 см.

FST UT-80 фотозонт просветный
FST UT-80 фотозонт просветный
FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.

Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.

Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.

Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.

Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.

Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.

Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.

