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FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс
FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс
FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс
FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс

FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс

FST
Артикул: MTG-0346

Прямоугольный софтбокс FST SB-35U с размером внешнего рассеивателя 30х180 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света.Изготовлен из жаростойкой ткани, что позволяет использовать его с высокомощными пилотными лампами. Внутренняя поверхность софтбокса серебристая, внешняя - черная.

Быстрораскладная конструкция позволяет быстро подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды.

В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также соты для формирования более направленного потока света. Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса.

Прибор и стойка в комплект не входят.

Описание

FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс

Комплектация

  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.
  • Соты - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.

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