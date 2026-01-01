FST SB-35U 30x180 см быстрораскладнойи cофтбокс

Артикул: MTG-0346

Прямоугольный софтбокс FST SB-35U с размером внешнего рассеивателя 30х180 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света.Изготовлен из жаростойкой ткани, что позволяет использовать его с высокомощными пилотными лампами. Внутренняя поверхность софтбокса серебристая, внешняя - черная.

Быстрораскладная конструкция позволяет быстро подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды.

В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также соты для формирования более направленного потока света. Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса.

Прибор и стойка в комплект не входят.