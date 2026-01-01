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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox Knowled GL4 софтбокссферический с байонетом G Mount
Сферический софтбокс диаметром 120 см. Байонет G Mount. Устанавливается на студийный осветитель Knowled MG1200Bi для получения мягкого светового потока. Используется для рекламной, предметной и художественной съемки.
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