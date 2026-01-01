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Profoto (101518) Glass Cover 100 mm UV (-300K, standard) колпак

Profoto (101518) Glass Cover 100 mm UV (-300K, standard) колпак

Profoto
Артикул: DAN-1978

Profoto Glass Cover 100 mm UV (101518) стеклянный пайрекс-колпак предназначен для защиты импульсной и пилотной лампы от механических повреждений.

Пайрекс матовый, имеет ультрафиолетовое покрытие, цветовую температура прибора не меняет. Подходит для установки в генераторных головах Profoto Pro Head, Pro Twin, Acute/D4 и Acute / D4 Twin. Длина пайрекса 100 мм, что позволяет его установить на головы с пилотными лампами мощностью до 500 Вт. Прочное и толстое стекло пайрекса надежно защищает хрупкую и дорогостоящую импульсную лампу от случайных ударов.

Описание

Profoto (101518) Glass Cover 100 mm UV (-300K, standard) колпак

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