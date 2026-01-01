Profoto (100799) Protective Cap штатный защитный колпак для D1

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Protective Cap (100799) пластиковая защитная крышка устанавливается моноблоки Profoto B1, B1X, B2, D1 и D2 с плоским стеклом.
Применяется для дополнительной защиты оборудования при хранении и транспортировки. Диаметр крышки 100 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter