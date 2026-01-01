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Profoto (100799) Protective Cap штатный защитный колпак для D1
Profoto (100799) Protective Cap штатный защитный колпак для D1

Profoto (100799) Protective Cap штатный защитный колпак для D1

Profoto
Артикул: DAN-1976

Profoto Protective Cap (100799) пластиковая защитная крышка устанавливается моноблоки Profoto B1, B1X, B2, D1 и D2 с плоским стеклом.

Применяется для дополнительной защиты оборудования при хранении и транспортировки. Диаметр крышки 100 мм.

Описание

Profoto (100799) Protective Cap штатный защитный колпак для D1

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