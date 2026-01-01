images
-5 %
Guangbao стеклянный матовый колпак

Guangbao стеклянный матовый колпак

Guangbao
Артикул: NVF-7466

Guangbao стеклянный матовый колпак, предохраняющий лампу от механического повреждения при замене насадок.

Внешний диаметр - 7,8 см; высота - 7,5 см; внутренний диаметр - 7 см. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.

Описание

Guangbao стеклянный матовый колпак

Отзывы о товаре

Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Где хранить объективы
Где хранить объективы
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.