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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26124) – защитный колпак Elinchrom, для его изготовления применен ударопрочный пластик. Предназначен для защиты импульсных и пилотных ламп во время перевозки. В условиях студии защитит лампы от пыли.
Внимание! Не включайте осветительное оборудование с установленным защитным колпаком, это может привести к его оплавлению и возгоранию!
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