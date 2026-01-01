Артикул: NVF-6968

Elinchrom (26124) – защитный колпак Elinchrom, для его изготовления применен ударопрочный пластик. Предназначен для защиты импульсных и пилотных ламп во время перевозки. В условиях студии защитит лампы от пыли.

Внимание! Не включайте осветительное оборудование с установленным защитным колпаком, это может привести к его оплавлению и возгоранию!