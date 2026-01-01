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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (25100) защитное матовое стекло для Quadra Elinchrom – выполняет функцию защиты осветительных головок батарейного генератора Ranger Quadra. Крепится на стандартный рефлектор от голов Ranger Quadra 13,5 см. Также выполняет функции защиты LED (светоизлучающего диода) и импульсной лампы. Служит, как рассеивающий диффузор (сделан с эффектом наледи на внутренней стороне) и может быть использован, как держатель фолиевых фильтров.
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