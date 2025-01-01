Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой

Grifon RIF-1 - комплект люминесцентного света.
Комплект осветительного оборудования для предметной и портретной съемки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.
Патрон не имеет отверстия для установки фотозонта. Длина электрошнура – 3 м, на нем имеется переключатель «вкл.-выкл.».
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon RIF-1 - комплект люминесцентного света.
Комплект осветительного оборудования для предметной и портретной съемки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
Wansen
Работай с цветом без бликов