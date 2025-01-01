images
Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой

Grifon
Артикул: NVF-1380

Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.

Описание

Патрон не имеет отверстия для установки фотозонта. Длина электрошнура – 3 м, на нем имеется переключатель «вкл.-выкл.».

