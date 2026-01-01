images
images
Fotofonar MS v2 фотофонарь
Артикул: DAN-6746

Фотофонарь Fotofonar MS. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии. Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Фонарь работает от аккумуляторов типа: 26650 (это не пальчиковые аккумуляторы) от 2-х шт. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. 

Характеристики:

  • Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500К
  • Увеличительная линза с системой зуммирования.
  • Максимальная яркость 2654 lm.
  • Диммер, регулировка яркости (ручка диммера металлическая)
  • Время работы фотофонаря на аккумуляторах (2 шт.) LiitoKala 26650, 5000 mAh  2ч.20м. (единоразовое время работы на полной мощности до 80 минут) (НЕ ВХОДЯТ в набор без комплекта)
  • Размеры фонаря: 242х50х38 мм.
  • Вес фонаря без аккумуляторов: 416 гр.
  • Вес фонаря с аккумуляторами: 600 гр.

Как выбрать цветовую температуру:
2800К - Самый тёплый
3000К - В меру тёплый
3500К - Немного тёплый
4000К - Нейтральный, приятный белый
4500К - Нейтральный, чуть белее
5000К - Просто белый
5500К - Он самый белый

Комплектация

  • Фонарь с металлическим колпачком для регулировки яркости
  • Гарантийный талон и инструкция

