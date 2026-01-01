Fotofonar X PRO one color комплект с фотофонарем стандартный
Артикул: MTG-1997

Fotofonar X PRO one color комплект с фотофонарем стандартный. 

Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки. Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. Толщина корпуса: 2.3мм. Возможность быстрой смены головы на другую с другой цветовой температурой, которую можно докупить отдельно. 

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500К
  • Увеличительная линза с системой зуммирования.
  • Максимальная яркость: 2654 lm.
  • Диммер, регулировка яркости (ручка диммера металлическая)
  • Время работы аккумуляторов (2 шт.) LiitoKala 26650, 5000 mAh, - 2ч. 13 мин. (время работы на полной мощности до 80 минут)
  • Размеры фонаря: 269х56х39 мм
  • Вес фонаря без аккумуляторов: 528 гр.
  • Вес фонаря с аккумуляторами: 715 гр.

Как выбрать цветовую температуру:

2800К - Самый тёплый
3000К - В меру тёплый
3500К - Немного тёплый
4000К - Нейтральный, приятный белый
4500К - Нейтральный, чуть белее
5000К - Просто белый
5500К - Самый белый. 

Комплектация

  • Фонарь X PRO с металлическим колпачком для регулировки яркости
  • Голова отполированная для удобства в работе.
  • Аккумуляторные батареи: LiitoKala 26650, 5000 mAh (это не пальчиковые аккумуляторы) - 2 шт.
  • Мешочек для аккумуляторов
  • Зарядное устройство: LiitoKala Lii-PD2
  • Штативный краб
  • Фирменный пакет
  • Гарантийный талон и инструкция

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
