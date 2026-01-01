Armytek Zippy ES Blue фонарь наключный

Фонарь-брелок - миниатюрный и в то же время прочный, находящийся все время под рукой, станет незаменимым помощником не только в повседневной жизни, но и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.
Сверхпрочное стальное кольцо позволяет носить фонарь вместе с ключами. Съемная клипса из нержавеющей стали надежно крепится на одежде или ремне. Поворотное на 360 градусов крепление с магнитом и пластиковая клипса на кепку обеспечивают возможность использования фонаря в качестве налобного. Сильный магнит в креплении надежно удержит фонарь на металлической поверхности.
Встроенный Li-Pol аккумулятор легко заряжается с помощью Micro-USB кабеля, а прочное кольцо и съемная стальная клипса обеспечивают несколько вариантов использования и ношения - на ключах, одежде или рюкзаке.
Характеристики:
- световой поток - 160 лм
- дальность света - 15 м
- количество режимов - 3
- центральное пятно/боковая засветка - 60/110 град.
- время работы (макс. режим) - 17 м
- время работы (мин. режим) - 10 ч
- вес (без аккумулятора) - 12 гр
- материал - пластик
- стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip67
- безопасная глубина погружения - 1 м
- безопасная высота падения - 2 м
- совместимость с элементами питания - Li-Pol 100 mAh
- защита от случайного включения - есть