Характеристики:
- Материал алюминий
- Шаровое основание диаметром 26 мм
- Площадка для камеры с винтом 1/4"-20.
- Размер площадки 40 х 50 мм
- Угол наклона 130°
- Вес 100 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой. Прочная шаровая головка для Super Knuckle.
Площадка для легкого позиционирования камер, совместимых со стандартной штативной площадкой с болтом 1/4". Площадка несъемная.
Угол наклона между шаровым основанием и площадкой обеспечивает оптимальное положение камеры и ее центра тяжести. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).
Характеристики:
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