Артикул: MTG-3295

KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой. Прочная шаровая головка для Super Knuckle.

Площадка для легкого позиционирования камер, совместимых со стандартной штативной площадкой с болтом 1/4". Площадка несъемная.

Угол наклона между шаровым основанием и площадкой обеспечивает оптимальное положение камеры и ее центра тяжести. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**).