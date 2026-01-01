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KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой
KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой

KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой

Kupo
Артикул: MTG-3295
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KUPO KS-428 SK Ball head w/1/4"-20 Camera Plate шаровая головка с площадкой. Прочная шаровая головка для Super Knuckle.
Площадка для легкого позиционирования камер, совместимых со стандартной штативной площадкой с болтом 1/4". Площадка несъемная.
Угол наклона между шаровым основанием и площадкой обеспечивает оптимальное положение камеры и ее центра тяжести. Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle (арт. KS4**). 

Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • Шаровое основание диаметром 26 мм
  • Площадка для камеры с винтом 1/4"-20.
  • Размер площадки 40 х 50 мм
  • Угол наклона 130°
  • Вес 100 г

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