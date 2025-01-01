FST SB-010 софтбокс для накамерной вспышки 15x17 см

Артикул: NVF-5810

FST SB-010 – софтбокс для накамерной вспышки. Создает направленный световой поток, который позволяет получить мягкий и объемный свет. Данная модель удобно складывается для хранения и переноски. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми TTL-вспышками. Размер, см – 15x17.