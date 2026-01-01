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KUPO GT-515Y Gaffa Tape yellow 48mm*13,72m скотч желтый

KUPO GT-515Y Gaffa Tape yellow 48mm*13,72m скотч желтый

Kupo
Артикул: OLE-3191
Пока нет отзывов

Профессиональный тейп желтого цвета из натуральной резины и синтетической смолы для кино-, фотосъемок и сцен. Высокие показатели прочности на разрыв. Бесследно удаляется. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 48 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 48 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет желтый
  • Материал основы натуральная резина
  • Клеящий слой синтетические смолы
  • Предел прочности при растяжении: 12,5 кгС / 25 мм кв.

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