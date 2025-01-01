Falcon Eyes QR-4 вставка в головку PH-4

Арт. NVF-726

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.