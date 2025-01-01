Falcon Eyes QR-4 вставка в головку PH-4

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Falcon Eyes QR-4 – запасная быстросъемная площадка с двумя стандартными креплениями диаметром 1/4" и 3/8" для головы PH-4. Используется при установке камеры, имеет встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam. Площадка изготовлена из анодированного сплава с пробковой подложкой.
Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 100 см длиной.
Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.
Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.
Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).
Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
