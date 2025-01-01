images
Falcon Eyes QR-4 вставка в головку PH-4

Falcon Eyes
Артикул: VBR-549

Falcon Eyes QR-4 – запасная быстросъемная площадка с двумя стандартными креплениями диаметром 1/4" и 3/8" для головы PH-4. Используется при установке камеры, имеет встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam. Площадка изготовлена из анодированного сплава с пробковой подложкой.

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. NVF-1347
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Арт. NVF-1349
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ. 

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Арт. VBR-435
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.

Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

-15 %2 990 ₽
2 540 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Арт. FTR-584
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Арт. NVF-1645
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 100 см длиной.

27 890 ₽
В корзину
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Арт. NVF-726
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Наличие
Москва: более 10 шт

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

2 300 ₽
В корзину
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Арт. NVF-1668
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

6 490 ₽
В корзину
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Арт. OLE-0808
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.

52 990 ₽
В корзину
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Арт. NVF-1649
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 80 см длиной.

11 390 ₽
В корзину
B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива
Арт. DAN-0494
B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

16 820 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Арт. NVF-3004
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
В корзину

Родни Смит
Родни Смит
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
