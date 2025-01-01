пульт ДУ для Nikon

Интернет-магазин Фотогора предлагает обладателям камер Nikon надежные, компактные и доступные пульты дистанционного управления и синхрокабели. При использовании аксессуаров можно значительно упростить процесс съемки, избежать дефектов изображения из-за вибраций, дрожания рук.

У нас продаются пульты ДУ для Nikon от производителей, хорошо знакомых пользователям - YongNuo, Manfrotto, Falcon Eyes, Fotokvant, Grifon и других

ПДУ быстро срабатывают, точно подходят к моделям камер, указанным в товарной карточке.

В каталоге Фотогора есть проводные, инфракрасные, радиоуправляемые пульты. Также у нас продаются комбинированные системы с передатчиком, приемником и управляющим кабелем, подходящим для Nikon. Такие комплекты могут работать как проводные и радиоуправляемые пульты.

Базовые проводные пульты ДУ для Nikon успешно заменяют спусковые тросики, но, в отличие от них, оснащаются полезными функциями. Можно программировать камеру на нужный режим съемки, пользоваться счетчиком кадров, таймером для длительной выдержки и т.д.

Инфракрасные пульты для Nikon универсальны



они обеспечивают автофокусировку, точность спуска затвора;

имеют компактный, эргономичный корпус;

синхронизируются с ИК-приемником на камере и срабатывают на расстоянии 5 метров и более.

Максимально комфортные в работе ПДУ - радиоуправляемые, с беспроводной связью на расстоянии 100, 300 и более метров. Среди их функций - ручной и TTL-режим управления мощностью, работа с группами вспышек и т.д.

Конкретный перечень функций и совместимость с камерами Nikon определяется моделью пульта. Наши консультанты помогут подобрать ПДУ для вашей фототехники в рамках выделенного бюджета, расскажут о действующих акциях и скидках для профессиональных студий и фотошкол.