пульт ДУ для Nikon

Интернет-магазин Фотогора предлагает обладателям камер Nikon надежные, компактные и доступные пульты дистанционного управления и синхрокабели. При использовании аксессуаров можно значительно упростить процесс съемки, избежать дефектов изображения из-за вибраций, дрожания рук.

У нас продаются пульты ДУ для Nikon от производителей, хорошо знакомых пользователям - YongNuo, Manfrotto, Falcon Eyes, Fotokvant, Grifon и других

ПДУ быстро срабатывают, точно подходят к моделям камер, указанным в товарной карточке.

В каталоге Фотогора есть проводные, инфракрасные, радиоуправляемые пульты. Также у нас продаются комбинированные системы с передатчиком, приемником и управляющим кабелем, подходящим для Nikon. Такие комплекты могут работать как проводные и радиоуправляемые пульты.

Базовые проводные пульты ДУ для Nikon успешно заменяют спусковые тросики, но, в отличие от них, оснащаются полезными функциями. Можно программировать камеру на нужный режим съемки, пользоваться счетчиком кадров, таймером для длительной выдержки и т.д.

Инфракрасные пульты для Nikon универсальны

  • они обеспечивают автофокусировку, точность спуска затвора;
  • имеют компактный, эргономичный корпус;
  • синхронизируются с ИК-приемником на камере и срабатывают на расстоянии 5 метров и более.

Максимально комфортные в работе ПДУ - радиоуправляемые, с беспроводной связью на расстоянии 100, 300 и более метров. Среди их функций - ручной и TTL-режим управления мощностью, работа с группами вспышек и т.д.

Конкретный перечень функций и совместимость с камерами Nikon определяется моделью пульта. Наши консультанты помогут подобрать ПДУ для вашей фототехники в рамках выделенного бюджета, расскажут о действующих акциях и скидках для профессиональных студий и фотошкол.

Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
Grifon N1 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2882
Grifon N1 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. 

Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.

280 ₽
Grifon N3 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2884
Grifon N3 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon N3 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. Совместим с моделями D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, D610, D600, D90. Разъемы N3 и микроджек 2,5 мм.

460 ₽
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
Арт. NVF-7347
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/N2 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000. 

470 ₽
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
Арт. NVF-7346
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
Москва: в наличии 4-10 шт

YongNuo LS-02/N3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90.

470 ₽
Pixel J3,5-DC0 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-7982
Pixel J3,5-DC0 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-DC0 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – серия D800, серия D700, серия D300, D200, D4, D3s, серия D2, серия D1, N90s, F5, F6, F90, F90x, F100. Fuji – S3 Pro, S5 Pro. Длина, см – 120.  

462 ₽
Pixel J3,5-DC1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-7983
Pixel J3,5-DC1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-DC1 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – D80, D70s. Длина, см – 120.

462 ₽
Phottix 89112 кабель для PocketWizard ACC Nikon N10
Арт. NVF-9934
Phottix 89112 кабель для PocketWizard ACC Nikon N10
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (89112) - кабель для PocketWizard ACC Nikon N10.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Nikon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Nikon D90m, D5000, D5100, D5200.
900 ₽
Grifon N2 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2883
Grifon N2 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon N2 кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. Совместим с моделями D70S, D80. Разъемы N2 и микроджек 2,5 мм.

350 ₽
Fujimi FJ MC-N проводной пульт ДУ с таймером для системы Nikon
Арт. NVF-9922
Fujimi FJ MC-N проводной пульт ДУ с таймером для системы Nikon
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ MC-N - проводной пульт ДУ с таймером для системы Nikon.

Пульт может быть использован для дистанционного TTL-замера и спуска затвора, а также как таймер. Таймер можно установить в пределе от 1 секунды до 99 часов.

Использование пульта помогает избежать сотрясения фотокамеры в момент спуска затвора. Незаменим при съемке со штатива на длительных выдержках.

1 860 ₽
