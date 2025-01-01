Фильтр

пульт ДУ для Sony

Интернет-магазин Фотогора предлагает фотооборудование для дистанционного управления работой камер Sony.

В разделе каталога представлены пульты, синхрокабели, классические электронные тросики (пускатели затвора).

Пульты ДУ для Sony:

  • полностью совместимы с моделями камер, указанных в описании на странице товара;
  • помогают делать автопортреты улучшить качество снимков - резкость не ухудшится из-за вибраций, дрожания рук;
  • удобны в работе благодаря простому подключению, эргономичному корпусу.

Выбор пультов для камер Sony

В нашем каталоге продаются надежные проводные пульты для управления затвором камер Sony с расстояния. Они отличаются точностью фокусировки, могут работать с длительной выдержкой (модели с фиксацией кнопки пуска). В каталоге представлены модели с кабелем от 1 метра в длину. Также мы предлагаем электронные ПДУ с функциональными кнопками (замер экспозиции, срабатывание, BULB).

Беспроводные пульты работают с помощью инфракрасного, радиоуправляемого модуля или Bluetooth. Они позволяют управлять камерой на расстоянии, в том числе без прямой видимости, вести покадровую и серийную съемку, фотографировать с задержкой.

Среди функций пультов:

  • управление работой DSLR-камер, смартфонов, планшетов на расстоянии 10 метров и больше;
  • активация спуска затвора, съемка со вспышкой;
  • поддержка режима BULB;
  • функции счетчика кадров и таймера - интервального, автоспуска и длительной экспозиции.

В каталоге Фотогора также представлены комбинированные ПДУ

В зависимости от модели, они поддерживают режимы работы с однократным спуском затвора, вспышкой BULB, Multiple Exposure (несколько снимков). Об ассортименте пультов ДУ для Sony/Minolta и способах доставки покупок в ваш регион РФ расскажут наши консультанты.

Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Арт. OLE-0596


Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVR901ECLA – пульт управления для видеокамер, поддерживающих протокол LANC (Canon/Sony). Позволяет дистанционно управлять запуском и остановками съемки: зумированием и прочими функциями.

60 090 ₽

Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony

Арт. NVF-9300


Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-8002


Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control – пульт дистанционного управления для Sony, позволяет при помощи Bluetooth управлять фотокамерой, осуществляя покадровую или серийную фотосъемку, съемку с фотовспышкой, съемку с 2-х секундной задержкой и съемку по таймеру через заданные интервалы времени. 

1 210 ₽

Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony


Арт. NVF-9701


Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RM-VPR1 - проводной пульт ДУ для фотокамер системы Sony.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Длина кабеля - 90 см.


590 ₽

Phottix 18360 TR-90 S6 пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta


Арт. NVF-9938


Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (18360) TR-90 S6 - пульт ДУ с таймером для Sony/Minolta.

Универсальный проводной пульт дистанционного управления, активирует спуск затвора и поддерживает режим Bulb в зеркальных фотокамерах линеек Sony/Minolta. Имеет функции таймер автоспуска (self-timer), интервальный таймер (interval timer), таймер длительной экспозиции (long exposure count), счетчик кадров.

3 490 ₽

Fotokvant RM-S1AM проводной пульт ДУ для Sony A


Арт. DAN-2410


Москва: в наличии 4-10 шт

Проводной пульт ДУ Fotokvant RM-S1AM для Sony A.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель надежная, изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Длина кабеля - 90 см.

590 ₽

Fujimi FJ SR-S2 проводной пульт ДУ для SONY A9/A7/A6000/RX100M2/HX60


Арт. DAN-5694


Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Проводной пульт ДУ Fujimi FJ SR-S2 для камер SONY A9/A7/A6000/RX100M2/HX60.

Проводной пульт дистанционного управления для цифровых камер системы Sony. Позволяет осуществлять фокусировку и управлять спуском затвора фотоаппарата на расстоянии не касаясь камеры. 

500 ₽

Grifon S1 кабель для пульта дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-2885


Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon S1 кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Sony. Совместим с моделями A900, A850, A700, A580, A560, A550, A500, A450, A350, A300, A200, A99, A77, A65, A55, A35, A33, A380, A330, A100. Разъемы S1 и микроджек 2,5 мм.

350 ₽

