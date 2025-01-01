пульт ДУ для Sony

Интернет-магазин Фотогора предлагает фотооборудование для дистанционного управления работой камер Sony.

В разделе каталога представлены пульты, синхрокабели, классические электронные тросики (пускатели затвора).

Пульты ДУ для Sony:

полностью совместимы с моделями камер, указанных в описании на странице товара;

помогают делать автопортреты улучшить качество снимков - резкость не ухудшится из-за вибраций, дрожания рук;

удобны в работе благодаря простому подключению, эргономичному корпусу.

Выбор пультов для камер Sony

В нашем каталоге продаются надежные проводные пульты для управления затвором камер Sony с расстояния. Они отличаются точностью фокусировки, могут работать с длительной выдержкой (модели с фиксацией кнопки пуска). В каталоге представлены модели с кабелем от 1 метра в длину. Также мы предлагаем электронные ПДУ с функциональными кнопками (замер экспозиции, срабатывание, BULB).

Беспроводные пульты работают с помощью инфракрасного, радиоуправляемого модуля или Bluetooth. Они позволяют управлять камерой на расстоянии, в том числе без прямой видимости, вести покадровую и серийную съемку, фотографировать с задержкой.

Среди функций пультов:

управление работой DSLR-камер, смартфонов, планшетов на расстоянии 10 метров и больше;

активация спуска затвора, съемка со вспышкой;

поддержка режима BULB;

функции счетчика кадров и таймера - интервального, автоспуска и длительной экспозиции.

В каталоге Фотогора также представлены комбинированные ПДУ

В зависимости от модели, они поддерживают режимы работы с однократным спуском затвора, вспышкой BULB, Multiple Exposure (несколько снимков). Об ассортименте пультов ДУ для Sony/Minolta и способах доставки покупок в ваш регион РФ расскажут наши консультанты.