Видеоштативы для телефона

Если вы хотите обеспечить удобство видеосъемки смартфоном или другим мобильным гаджетом, стоит купить видеоштатив для телефона. От стандартного крепления или монопода он отличается конструкцией, которая обеспечивает лучшую стабилизацию мобильника.

Модели из нашего каталога:

• помогают повышать качество фото и видео, благодаря фиксации ножек надежными клипсами-зажимами и центральной блокирующейся распорке;

• удобны в использовании на улице и в помещении — у них компактная головка со встроенным быстроразъемным соединением, оптимальная длина в рабочем состоянии (около 50 см), для переноски в комплекте предусматривается чехол;

• универсально подходят к разным телефонам, благодаря адаптерам в комплекте и надежным резьбовым соединениям для фиксации гаджетов.

От чего зависит стоимость штатива

Цена на видеоштатив для телефона определяется его конструкцией и материалом. Для оптимального баланса стоимости и удобства рекомендуют модели из ABS-пластика и алюминия. Это «демократичные» и легкие материалы, и аксессуарами можно будет пользоваться подолгу, не ощущая усталости.

Для защиты металлических частей от внешних факторов алюминий анодируют. Также на цену влияет рыночная политика производителя — мы собрали на сайте модели, которые продаются недорого, но при этом функциональны.

