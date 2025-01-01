Фильтр

Всего - 3 товара

Цена
Бренд
Штативная голова

Статьи

Видеоштативы для телефона

Если вы хотите обеспечить удобство видеосъемки смартфоном или другим мобильным гаджетом, стоит купить видеоштатив для телефона. От стандартного крепления или монопода он отличается конструкцией, которая обеспечивает лучшую стабилизацию мобильника.

videoshtativ-smart-1

В интернет-магазине Фотогора вы найдете универсальные штативы, совместимые со смартфонами разных марок, а также гаджетами и фотоаппаратами до трех килограммов.

Модели из нашего каталога:
• помогают повышать качество фото и видео, благодаря фиксации ножек надежными клипсами-зажимами и центральной блокирующейся распорке;
• удобны в использовании на улице и в помещении — у них компактная головка со встроенным быстроразъемным соединением, оптимальная длина в рабочем состоянии (около 50 см), для переноски в комплекте предусматривается чехол;
• универсально подходят к разным телефонам, благодаря адаптерам в комплекте и надежным резьбовым соединениям для фиксации гаджетов.

От чего зависит стоимость штатива

Цена на видеоштатив для телефона определяется его конструкцией и материалом. Для оптимального баланса стоимости и удобства рекомендуют модели из ABS-пластика и алюминия. Это «демократичные» и легкие материалы, и аксессуарами можно будет пользоваться подолгу, не ощущая усталости.

videoshtativ-smart-2

Для защиты металлических частей от внешних факторов алюминий анодируют. Также на цену влияет рыночная политика производителя — мы собрали на сайте модели, которые продаются недорого, но при этом функциональны.

videoshtativ-smart-3

Вы можете приобрести видеоштатив для телефона в Москве — мы доставим его курьером. Также у нас работает магазин и большой выставочный зал. Там можно вживую изучить товары, представленные в продаже. В регионы России предусмотрена доставка транспортными компаниями.

QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
Арт. DAN-3043
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или планшету, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

4 150 ₽
В корзину
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Арт. DAN-3041
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

3 400 ₽
В корзину
QZSD Q1730+SM-CL15 KIT штатив 172 см с держателем для смартфона
QZSD Q1730+SM-CL15 KIT штатив 172 см с держателем для смартфона
QZSD Q1730+SM-CL15 KIT штатив 172 см с держателем для смартфона
Арт. MTG-2313
QZSD Q1730+SM-CL15 KIT штатив 172 см с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

QZSD Q1730+SM-CL15 KIT штатив 172 см с держателем для смартфона. Комплект для съемки фото и видео контента на смартфон состоит из QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Держатель для телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг

2 870 ₽
В корзину
Товары в архиве (1)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера