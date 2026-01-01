PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
PGYTECH
Артикул: OLE-4448

Крепление magic arm для фиксации экшн-камеры на различных гладких изогнутых или плоских поверхностях с быстросъемным креплением CapLock. Максимальная нагрузка 300 гр. Двойной замок гарантирует надёжность фиксации и предотвращает случайное отсоединение. Аксессуар крепится с помощью клейкой основы, при необходимости можно использовать специальный страховочный трос. Выдерживает экстремальные условия работы.

Описание

Характеристики:

  • Тип крепления magic arm, крепление на шлем
  • Крепление "мама" 3-Prong Mount (GoPro)
  • Крепление "папа" 1/4"
  • Поворот 360 °
  • Максимальная нагрузка 300 г
  • Материал алюминий, АБС пластик, силикон
  • Размеры 134 × 48,5 × 43 мм
  • Вес 177 г

Комплектация

  • крепление
  • адаптер экшн-камеры
  • фиксирующий винт
  • адаптер 1/4"
  • плоское крепление
  • изогнутое крепление
  • набор стикеров
  • базовое крепление
  • трос

