Fotokvant RCL-S16 струбцина с шаровой головой с резьбой 1/4 дюйма

Арт. MTG-3241

Wansen FB- 3060C White фон тканевый белый 3х6 м хлопок. Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Рекомендуем использовать с Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м.