Как выбрать объектив

Выбор фототехники достаточно непростой. Это дорогостоящее и сложное оборудование. Зачастую покупатели не до конца понимают, что выбирают и это приводит к разочарованию от покупки. С нашими клиентами такого не бывает. Мы помогаем выбрать объективы для Nikon под конкретные цели и бюджет.

Наши консультанты — практикующие фотографы. Они не только знают теорию, но и применяют эти знания в работе.

объективы для камер с сенсорами формата APS-C (DX) и с полнокадровыми сенсорами;

для попредметней, портретной, репортажной съемки;

зум-объективы и фиксированные;

с разным фокусным расстоянием;

обычные и светосильные.

Если вы планируете снимать природу и архитектуру, стоит присмотреться к широкоугольной оптике. Для съемки с большого расстояния подойдет телевик. В портретной съемке, как правило, используют фиксы. Это очень общие рекомендации, так как критериев выбора очень много. Просто озвучьте свои требования нашим менеджерам и получите компетентную консультацию.

