KingMa NP-FW50 1080mAh Type-C аккумулятор
Артикул: MTG-3904

KingMa NP-FW50 1080mAh Type-C аккумулятор. Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony. Напряжение 7.4 В, емкость 1080 мАч (8 Втч). Интересной особенностью данной модели является то, что ей не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику.

Описание

Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте идет герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

