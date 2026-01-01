Популярное

DGTape (ДиДжиТейп) торговая марка принадлежит японскому производителю DG Solutions Japan Co, чья продукция пользуется большой популярностью в индустрии развлечений, театре, художественной видео- и фотосъемке.

Под брендом DGTape выпускается профессиональная клейкая лента для киноиндустрии, фотографии и сценического применения

Компания выпускает матовый и ультраматовый тейп (гаффа-скотч) на тканевой основе, с клеящим слоем из натурального каучука. Производство организовано по японским стандартам JIS Z 0237.

Благодаря качественным материалам:

ленты DGTape легко наклеиваются, прочно держатся и снимаются, не оставляя следов (удаление остатков — 10 из 10);

с тейпом просто работать, он легко рвется руками в поперечном направлении — ножи или ножницы не понадобятся;

матовая поверхность с коэффициентом отражения не больше 3% не бликует и подходит для нанесения надписей маркером или ручкой;

лента очень долговечна, устойчива к воздействию ультрафиолета, нагреванию, влаге — ее можно использовать несколько раз;

тейп подходит для работы в помещениях и на улице, в том числе под жарким солнцем — в каталоге производителя есть модели для фото- и видеосъемки, яркая лента для маркировки и других целей.

На нашем сайте вы найдете оригинальные товары DGTape с клиентоориентированной ценой и разной плотностью тканевой сетки — mesh 76, 80 и т.д. Мы предлагаем ленту для крепления фона, проводов, фильтров, нанесения надписей и помогаем подбирать товары с оптимальными для покупателя характеристиками — силой приклеивания, цветом тейпа и клеевого слоя, температурой использования.

Для получения профессиональных консультаций по товарам магазина позвоните нам или напишите сообщение в онлайн-чат.