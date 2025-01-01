FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м.

Двусторонний тканевый фон Fotokvant BGF-1520 Grey/Green, серый/зеленый, размер - 1,5х2 метра.
Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Цвет - зеленый и серый. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Рекомендуется использовать с системой установки фона типа ворота, например, Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Для альтернативного способа установки на противоположной стороне фона имеются люверсы. Крючки под люверсы входят в комплект поставки.