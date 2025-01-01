Артикул: MTG-1769

FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м.

Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.