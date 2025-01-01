images
images
FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м
FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м

FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м

FST
Артикул: MTG-1769

FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м.

Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.

Описание

Характеристики:

  • ПВХ-основа
  • Плотность нитей - 1000x1000D
  • Вес - 450 г/м
  • Размеры - 1,6х3,4 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-18 %
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Арт. DAN-7884
Fotokvant BGF-1520 Grey/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см серый/зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 23 ч

Двусторонний тканевый фон Fotokvant BGF-1520 Grey/Green, серый/зеленый, размер - 1,5х2 метра.

Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Цвет - зеленый и серый. С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Рекомендуется использовать с системой установки фона типа ворота, например, Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м. Для альтернативного способа установки на противоположной стороне фона имеются люверсы. Крючки под люверсы входят в комплект поставки.

-18.33 %2 510 ₽
2 050 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера