FST фотофон виниловый 220x430 см белого цвета

FST фотофон виниловый 220x430 см белого цвета

FST
Артикул: OLE-1196

Виниловый фон FST 220х430 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Описание

Технические характеристики:

  • основа – ПВХ
  • толщина, мм – 0,5 ±0,02
  • плотность нитей,D – 500x500
  • рекомендуемая температура эксплуатации, С – от -30 до +70
  • вес, г/м – 440
  • размер, м – 2,2х4,3 

Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.

Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.

Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.

Вес - 1,3 кг.

MingXing Light tent (with two backgrounds) лайт-куб 150x150x150 см
MingXing Light tent (with two backgrounds) лайт-куб 150x150x150 см
MingXing Light tent (with two backgrounds) 150x150x150 – фотобокс для предметной бестеневой съемки. В комплект входят два фона – черный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Размер фотобокса 150x150x150 см.

Fotokvant SB-30120BW стрипбокс 30х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-30120BW стрипбокс 30х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

