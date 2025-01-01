FST фотофон виниловый 220x430 см белого цвета

Артикул: OLE-1196

Виниловый фон FST 220х430 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.