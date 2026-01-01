Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система

Описание

Полнодуплексная беспроводная система внутренней связи с гарнитурой, работающая на частоте 2,4 ГГц и имеющая радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей. Благодаря новому дизайну и усовершенствованной технологии двухмикрофонного шумоподавления ENC, Accsoon CoMo обеспечивает более 10 часов общения без лишних помех.

Комплект MIC02-1H4R предназначен для работы больших съемочных групп: он состоит из одних мастер-наушников и четырех периферийных гарнитур.

Рекомендуем также обратить внимание на комплект Accsoon CoMo MIC02-1H8R (1 мастер гарнитура, 8 периферийных), а также на отдельные мастер гарнитуру Accsoon CoMo MIC02-H и периферийную гарнитуру Accsoon CoMo MIC02-R.

Беспроводная система связи Accsoon CoMo – лучшее соотношение дизайна, качества исполнения и работы всех функций.

Особенности Accsoon CoMo:

Автоматическое сопряжение

Стабильная беспроводная связь

Внешняя антенна

Дальность передачи 400 м

Частота 2,4 ГГц

Полнодуплексная связь

До 9 пользователей в системе

Отключение микрофона при поднятии

Двухмикрофонная технология активного шумоподавления

Голосовые подсказки

Достаточный запас громкости

Более 10 часов работы от аккумулятора и быстрая зарядка

Двойной набор батарей

Качественное исполнение и эргономичный дизайн

Простое подключение и взаимодействие

Беспроводная система Accsoon CoMo без базовой станции готова к работе из коробки: по умолчанию между основной и удаленной гарнитурами выполнено предварительное сопряжение. Гарнитуры автоматически начнут подключаться при включении питания.

Для удобства взаимодействия пользователей с устройством предусмотрены индикаторы режима работы, тактильные кнопки, голосовые подсказки и отключаемый откидной микрофон.

Высокая дальность передачи данных

Внешняя антенна позволяет поддерживать надежное соединение между основной и периферийными гарнитурами, а дальность действия составляет до 400 метров. Accsoon CoMo обеспечивает стабильность и дальность связи значительно выше чем у конкурентов.

Функция шумоподавления с двумя микрофонами для чистоты голоса

Специальный алгоритм системы шумоподавления (ENC) анализирует входящие звуковые сигналы от двух микрофонов, определяет звуки постороннего шум и подавляет их, оставляя только голос пользователя.

Регулируемая громкость

Accsoon CoMo предоставляет достаточный запас по громкости: ее можно регулировать на 7 ступеней с сохранением выбранного уровня.

10+ часов автономной работы и быстрая зарядка

Система служебной связи Accsoon CoMo питается от перезаряжаемых аккумуляторов высокой емкости 2320 мАч, которые обеспечивают до 10 часов непрерывной связи (при подключении 4 периферийных наушников).

В комплекте предусмотрен двойной набор аккумуляторов для бесперебойной работы во время продолжительных смен.

Эргономичный дизайн для использования в течение всего дня

Accsoon CoMo имеет широкий диапазон регулировки размеров для удобного использования разными людьми и надевается как на левую, так и на правую сторону головы. Головная гарнитура комфортна для использования в течение всей смены за счет удобной посадки и оптимального веса.

Нулевая утечка звука

Гарнитура формирует изолированный и более качественный звук, который не проникает наружу и не создает постороннего шума при работе.

Соединяет до 9 пользователей (1 ведущий и 8 периферийных)

Accsoon CoMo может обеспечить связь до 9 пользователей для совместной работы и взаимодействия: к одной основной гарнитуре можно подключить и сохранить в памяти максимум 8 удаленных гарнитур.

Система самостоятельно настраивается на нужный канал из 40 возможных, обеспечивая стабильную связь без шумов. Две отдельные группы интерком систем Accsoon CoMo могут работать в одном месте без помех.

Варианты применения

Кино-и видеопроизводство

Управление сценическим выступлением

Спортивные и выездные мероприятия

Полный комплект

В комплект Accsoon CoMo MIC02-1H4R входят: мастер гарнитура Accsoon CoMo MIC02-H, периферийные гарнитуры Accsoon CoMo MIC02-R, аккумуляторы питания, зарядные устройства, боксы для батарей, амбушюры, ветрозащита микрофона, чехлы для наушников, а также плотный кейс для хранения и переноски комплекта.