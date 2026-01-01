Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система. Система служебной полнодуплексной связи без базовой станции (1 мастер гарнитура, 4 периферийных гарнитур), дальность передачи 400 м, частота 2,4 ГГц, более 10 часов автономной работы, шумоподавление ENC.
Полнодуплексная беспроводная система внутренней связи с гарнитурой, работающая на частоте 2,4 ГГц и имеющая радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей. Благодаря новому дизайну и усовершенствованной технологии двухмикрофонного шумоподавления ENC, Accsoon CoMo обеспечивает более 10 часов общения без лишних помех.
Комплект MIC02-1H4R предназначен для работы больших съемочных групп: он состоит из одних мастер-наушников и четырех периферийных гарнитур.
Рекомендуем также обратить внимание на комплект Accsoon CoMo MIC02-1H8R (1 мастер гарнитура, 8 периферийных), а также на отдельные мастер гарнитуру Accsoon CoMo MIC02-H и периферийную гарнитуру Accsoon CoMo MIC02-R.
Беспроводная система связи Accsoon CoMo – лучшее соотношение дизайна, качества исполнения и работы всех функций.
Особенности Accsoon CoMo:
Автоматическое сопряжение
Стабильная беспроводная связь
Внешняя антенна
Дальность передачи 400 м
Частота 2,4 ГГц
Полнодуплексная связь
До 9 пользователей в системе
Отключение микрофона при поднятии
Двухмикрофонная технология активного шумоподавления
Голосовые подсказки
Достаточный запас громкости
Более 10 часов работы от аккумулятора и быстрая зарядка
Двойной набор батарей
Качественное исполнение и эргономичный дизайн
Простое подключение и взаимодействие
Беспроводная система Accsoon CoMo без базовой станции готова к работе из коробки: по умолчанию между основной и удаленной гарнитурами выполнено предварительное сопряжение. Гарнитуры автоматически начнут подключаться при включении питания.
Для удобства взаимодействия пользователей с устройством предусмотрены индикаторы режима работы, тактильные кнопки, голосовые подсказки и отключаемый откидной микрофон.
Высокая дальность передачи данных
Внешняя антенна позволяет поддерживать надежное соединение между основной и периферийными гарнитурами, а дальность действия составляет до 400 метров. Accsoon CoMo обеспечивает стабильность и дальность связи значительно выше чем у конкурентов.
Функция шумоподавления с двумя микрофонами для чистоты голоса
Специальный алгоритм системы шумоподавления (ENC) анализирует входящие звуковые сигналы от двух микрофонов, определяет звуки постороннего шум и подавляет их, оставляя только голос пользователя.
Регулируемая громкость
Accsoon CoMo предоставляет достаточный запас по громкости: ее можно регулировать на 7 ступеней с сохранением выбранного уровня.
10+ часов автономной работы и быстрая зарядка
Система служебной связи Accsoon CoMo питается от перезаряжаемых аккумуляторов высокой емкости 2320 мАч, которые обеспечивают до 10 часов непрерывной связи (при подключении 4 периферийных наушников).
В комплекте предусмотрен двойной набор аккумуляторов для бесперебойной работы во время продолжительных смен.
Эргономичный дизайн для использования в течение всего дня
Accsoon CoMo имеет широкий диапазон регулировки размеров для удобного использования разными людьми и надевается как на левую, так и на правую сторону головы. Головная гарнитура комфортна для использования в течение всей смены за счет удобной посадки и оптимального веса.
Нулевая утечка звука
Гарнитура формирует изолированный и более качественный звук, который не проникает наружу и не создает постороннего шума при работе.
Соединяет до 9 пользователей (1 ведущий и 8 периферийных)
Accsoon CoMo может обеспечить связь до 9 пользователей для совместной работы и взаимодействия: к одной основной гарнитуре можно подключить и сохранить в памяти максимум 8 удаленных гарнитур.
Система самостоятельно настраивается на нужный канал из 40 возможных, обеспечивая стабильную связь без шумов. Две отдельные группы интерком систем Accsoon CoMo могут работать в одном месте без помех.
Варианты применения
Кино-и видеопроизводство
Управление сценическим выступлением
Спортивные и выездные мероприятия
Полный комплект
В комплект Accsoon CoMo MIC02-1H4R входят: мастер гарнитура Accsoon CoMo MIC02-H, периферийные гарнитуры Accsoon CoMo MIC02-R, аккумуляторы питания, зарядные устройства, боксы для батарей, амбушюры, ветрозащита микрофона, чехлы для наушников, а также плотный кейс для хранения и переноски комплекта.
