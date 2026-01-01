Raylab Travel 63 штатив с головой
Raylab Travel 63 штатив с головой
Raylab Travel 63 штатив с головой
Raylab Travel 63 штатив с головой
Raylab Travel 63 штатив с головой
Raylab Travel 63 штатив с головой

Raylab Travel 63 штатив с головой

Raylab
Артикул: OLE-4716

Алюминиевый трехсекционный штатив оснащен видеоголовкой с быстросъемной площадкой размером 64x49мм и креплением 1/4". Максимальная высота 160 см, максимальная нагрузка 4 кг. В конструкции предусмотрен крюк для противовеса и пузырьковый уровень. В комплект идет чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Тип штативной головы - видеоголова
  • Быстросъемная площадка 64х49 мм
  • Посадочное крепление 1/4"
  • Жидкостное демпфирование Да
  • Наклон 90 °
  • Поворот 360 °
  • Максимальная нагрузка 4 кг
  • Минимальная высота 56 см
  • Максимальная высота 160 см
  • Длина в сложенном виде 59 см
  • Диаметр ног 17-20-23 мм
  • Количество секций 3
  • Тип замка ног клипсовый
  • Вес 1,5 кг

Комплектация

  • штатив
  • видеоголовка
  • сумка

