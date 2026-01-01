Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800B видеоштатив

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, фиксируются клипсами из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 184 см, минимальная рабочая высота - 90 см.
В отличие от модели Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H на концах штативных ног нет шипов и резиновых башмаков.
Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.
Видеоголова штатива вращается вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняется в пределах от +90 до -75 градусов для проведения плавного горизонтального и вертикального панорамирования. Головка изготавливается из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, оборудована быстросъемной площадкой, съемной рукояткой и пузырьковым уровнем. На штативной головке также предусмотрено резьбовое отверстие 3/8" для установки дополнительного оборудования или обвеса: осветителя, микрофона, монитора.
Видеоголова съемная, ее конструкция предусматривает установку не только на шаровую базу штатива, но также на монопод, слайдер и другие держатели с шаровой опорой диаметром 75 мм или соответствующим резьбовым отверстием.
Жидкостный механизм демпфирования гасит вибрации, делает вращение камеры плавным и исключает рывки в начале и конце движения камеры.
Механизм постоянного (предустановленного) контрбаланса создает усилие, возвращающее наклоненную камеру в горизонтальное положение и препятствуя опрокидыванию штатива.
Быстросъемная площадка с резиновыми накладками и винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры помогает сбалансировать центр тяжести оборудования относительно центральной оси штатива (ход площадки 50 мм). Камера с присоединенной заранее площадкой закрепляется на штативе одним движением руки, и так же легко демонтируется, при этом сохраняет устойчивость во время съемки. Фиксатор площадки надежно предохраняет камеру от выскальзывания из направляющих даже если стопор площадки отпущен.
Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики:
- максимальная нагрузка штатива - 10 кг
- максимальная нагрузка головы - 5 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота штатива - 184 см
- минимальная высота штатива - 90 см
- длина в сложенном виде - 91 см
- диаметр шаровой базы - 74 мм
- тип зажимов секций - клипсы
- материал ножек - алюминий
- материал зажимов - ABS-пластик
- тип усиления штатива - средняя растяжка
- штативная голова - съемная
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- размер чехла - 101х21х19 см
- размер упаковки - 99х20,5х19,5 см
- вес головы (с рукояткой) - 1,3 кг
- вес штатива с головой - 4,3 кг
- все комплекта с упаковкой - 5,5 кг