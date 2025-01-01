images
Manfrotto 520BALLSH основание для видеоголовки

Manfrotto
Артикул: OLE-1152

Manfrotto 520BALLSH – основание видеоголовки, представляет собой полусферу диаметром 75 мм. Имеет короткую фиксирующую ручку и предназначено для установки видеоголовы с диаметром основания 75 мм. Крепление – винт 3/8'', вес – 376 г.

Описание

