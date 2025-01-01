Cullmann площадка для штативной головы REVOMAX RX475

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Cullmann REVOMAX RX475 – быстросъемная запасная площадка для штативных головок Cullmann. Подходит для моделей RB7.3, RW30, RW32. Длина, мм – 47.
Квадратная быстросъемная площадка Fotokvant PU-51, размер - 50 мм.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер - 50х50 мм.
