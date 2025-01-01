Grifon CT-04 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon CT-04 – четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов относительно основной оси.
Для камер Canon/Nikon.
Характеристики:
Grifon SFUV-5050 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.
Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 50х50. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 1,4 кг.
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
