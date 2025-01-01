images
Grifon CT-04 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)

Grifon CT-04 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)

Grifon
Артикул: NVF-1214

Grifon CT-04 – четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов относительно основной оси.

Для камер Canon/Nikon.

 

Описание

Характеристики:

  • количество каналов – 4
  • дальность действия – 25-30 м
  • питание – от 2-х батареек тип ААА

 

С этим товаром покупают

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Арт. NVF-6402
Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов.

Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.

1 730 ₽
В корзину
Grifon SFUV-5050 софтбокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-2371
Grifon SFUV-5050 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SFUV-5050 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 50х50. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 1,4 кг.

4 140 ₽
В корзину
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Арт. NVF-2361
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

2 530 ₽
В корзину
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

2 300 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину

