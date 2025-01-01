Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gustavson FREY манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 230 см Ширина: 60см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.
Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление?
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.
Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.
Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.
В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию.
Доступные цвета: белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов