Gustavson FREY манекен-торшер
Артикул: MTG-1941

Gustavson FREY манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 230 см Ширина: 60см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект. 

Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление? 
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.

Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.

Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.

В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию. 

Доступные цвета:  белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию. 

