Falcon Eyes SR-69T(BW) отражатель

Falcon Eyes HC-67 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 67 см.
Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см
Для переноски и хранения портретной тарелки, можно отдельно приобрести сумку для софтрефлектора https://photogora.ru/kofr/studio_bag/fotokvant-bbd-70-sumka-dlya-softreflekto/
Falcon Eyes URK-48TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого обеспечивается высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 101 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
