Falcon Eyes SR-69T(BW) отражатель

Falcon Eyes SR-69T(BW) отражатель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-361

Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.

Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см

Для переноски и хранения портретной тарелки, можно отдельно приобрести сумку для софтрефлектора https://photogora.ru/kofr/studio_bag/fotokvant-bbd-70-sumka-dlya-softreflekto/

Falcon Eyes HC-67 насадка сотовая для рефлектора
Арт. VBR-268
Falcon Eyes HC-67 насадка сотовая для рефлектора
Falcon Eyes HC-67 сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 67 см.

Falcon Eyes URK-48TSB1 зонт-отражатель 101 см
Арт. VBR-149
Falcon Eyes URK-48TSB1 зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes URK-48TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого обеспечивается высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 101 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Grifon DBRI адаптер для Hensel
Арт. FTR-1377
Grifon DBRI адаптер для Hensel
Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм

Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
