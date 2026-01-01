Phottix 81423 Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix
Артикул: DAN-6729

Комплект светодиодных осветителей Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set.

Комплект из двух светодиодных осветителей Phottix (81422) Nuada S3 II LED Light общей мощностью 80 Вт и цветовой температурой от 2500 K до 8500 K. 

Описание

Светодиодный осветитель имеет мощность 40 Вт и оснащен 144 светодиодами теплого света и 144 светодиодами холодного света. Выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8500 K с показателем CRI - 96+. 

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Яркость светового потока и цветовая температура плавно регулируются двумя диммерами, расположенными на задней панели осветителя. Там же, на задней панели, расположена кнопка вкл./выкл. 

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F960). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.

Управление осветителем может производиться удаленно через пульт ДУ входящий в комплект поставки. Дальность действия пульта - до 50 метров.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 144 хол.свет + 144 теп.свет
  • цветовая температура - 2500-8500 К
  • диапазон яркости - 1-100 проц.
  • максимум яркость/освещенность - 1000 люкс на расстоянии 1 м
  • мощность - 40 Вт
  • индекс цветопередачи - CRI 96+ / TLCI 98+
  • размер - 37,6х26,6х2,5 мм
  • вес - 1170 г (без аккумулятора)

