Rekam PBG-9113 мобильный комплект стоек для установки фона (до 4 м шириной)

Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.
Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam PBG-9113 – мобильный комплект стоек для установки фона шириной до 4 м.
Он отлично подходит для выездной и студийной съемок. В комплекте поставляются 4 перекладины, с помощью которых есть возможность собирать конструкцию для фонов разной ширины: от 90 см до 4 метров. Весь комплект уложен в удобную сумку-чехол для транспортировки и хранения.
Характеристики:
В комплекте стойки с креплением сборной перекладины - 2 шт. Максимальная высота стоек - 260 см. Диаметры секций стойки: 35±1 мм, 30±1 мм, 27±1 мм.
Также входит в комплект перекладина сборная - 1 шт. Секция перекладины длиной 98 см - 1 шт.; секция перекладины длиной 97,5 см - 3 шт.
Бумажные фоны Savage (71-12) Deep Yellow, известного американского бренда Savage, имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Wansen
Работай с цветом без бликов