Rekam PBG-9113 мобильный комплект стоек для установки фона (до 4 м шириной)

Артикул: NVF-5155

Rekam PBG-9113 – мобильный комплект стоек для установки фона шириной до 4 м.

Он отлично подходит для выездной и студийной съемок. В комплекте поставляются 4 перекладины, с помощью которых есть возможность собирать конструкцию для фонов разной ширины: от 90 см до 4 метров. Весь комплект уложен в удобную сумку-чехол для транспортировки и хранения.