Rekam PBG-9113 мобильный комплект стоек для установки фона (до 4 м шириной)

Rekam
Артикул: NVF-5155

Rekam PBG-9113 – мобильный комплект стоек для установки фона шириной до 4 м.

Он отлично подходит для выездной и студийной съемок. В комплекте поставляются 4 перекладины, с помощью которых есть возможность собирать конструкцию для фонов разной ширины: от 90 см до 4 метров. Весь комплект уложен в удобную сумку-чехол для транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • размер, м – 1,25x0,195x0,155
  • вес, кг – 6,2

В комплекте стойки с креплением сборной перекладины - 2 шт. Максимальная высота стоек - 260 см. Диаметры секций стойки: 35±1 мм, 30±1 мм, 27±1 мм.

Также входит в комплект перекладина сборная - 1 шт. Секция перекладины длиной 98 см - 1 шт.; секция перекладины длиной 97,5 см - 3 шт.

Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.

Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.

Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Savage (71-12) Deep Yellow фон бумажный 2,7x11 м темно-желтый
Бумажные фоны Savage (71-12) Deep Yellow, известного американского бренда Savage, имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Видео

Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
