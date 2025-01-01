FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.
Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.
FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.
Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.
Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.
Фоны приобретаются отдельно.
Wansen
Работай с цветом без бликов