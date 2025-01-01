images
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120

FST
Артикул: NVF-5807

FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.

Описание

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120

Комплектация

    

 

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Арт. FTR-977
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

1 400 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB6060 софтбокс 60х60 см
Арт. FTR-679
Grifon SSA-SB6060 софтбокс 60х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.

1 960 ₽
В корзину
Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Арт. NVF-1220
Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.

1 840 ₽
В корзину
FST L-2801 система подвеса фона
Арт. OLE-1341
FST L-2801 система подвеса фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.

10 990 ₽
В корзину
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Арт. NVF-6373
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.

Фоны приобретаются отдельно.

13 230 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера