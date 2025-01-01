Avenger F809 Right Angle Baby Plate стальная пластина с правосторонним крюком-держателем

Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.
Avenger F809 Right Angle Baby Plate – специальная стальная пластина со сварной площадью 5/8". Крюк-держатель согнут на 90 град., что отводит укрепленное оборудование от стены на 6 дюймов. Для крепления предусмотрено 8 анкерных отверстий под шурупы или гвозди.
Fotokvant RFLH-14 - настенное крепление для легкой камеры с шаровой головой и резьбой 1/4 дюйма.
Крепление предназначено для установки нетяжелого оборудования, небольших фото- и видеокамер, камер наблюдения как в помещении так и на улице. Шаровая голова позволяет легко осуществить регулировку угла обзора камеры. Высота стойки - 11 см. Диаметр основания - 6,1 см. Цвет - черный. Материал изготовления - металл. В комплект входят саморезы и дюбели. Вес - 0,1 кг.
Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Настенное крепление Fotokvant RFLH-29 с шаровой головой для легкой камеры.
Металлическое крепление монтируется на гладкую поверхность (стена, потолок, стол и т.д.), имеет шаровую голову со стандартной резьбой 1/4". Предназначено для установки легкого оборудования со стандартным креплением 1/4" или через переходник. Вес - 0,1 кг.
Софтбокс Aputure Lantern 90.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 90 см. Вес - 2,5 кг.
KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель
Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным прямым студийным пальцем 5/8'' длиной 6" . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
Aputure Light Box 45х45 софтбокс.
Софтбокс квадратной формы 45х45 см для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Софтбокс сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°.
Aputure Light Dome Mini III софтбокс с сотами.
Light Dome Mini III - компактный круглый софтбокс для осветительных приборов с креплением Bowens. Начните снимать быстрее благодаря новой быстрораскладной конструкции. Теперь собрать Light Dome Mini III можно быстрее, чем когда-либо, что позволяет сэкономить драгоценное время на съемках. Байонет Bowens.
