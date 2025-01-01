Avenger F809 Right Angle Baby Plate стальная пластина с правосторонним крюком-держателем

Арт. OLE-1527

KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель

Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным прямым студийным пальцем 5/8'' длиной 6" . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.