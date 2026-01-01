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Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный

Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный

Canon
Артикул: MTG-1504

Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный. 

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства. Датчик высокого разрешения APS-C 24,2 МП, видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт.

Описание

Характеристики: 

  • Объектив: нет в комплекте, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
  • Стабилизатор изображения: оптический стабилизатор в объективе (при наличии), цифровой стабилизатор при съемке видео
  • Датчик изображения: 22.3 х 14.9 APS-C CMOS
  • Число эффективных пикселей: 24.2 Мп.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
  • Процессор: Digic XФормат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW и C-RAW (14 бит)
  • Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
  • Серийная съемка: механический затвор с электронной передней шторкой: 12 кадров/с (до 42 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков), электронный затвор: 15 кадрjd/с (до 28 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков в серии)
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с
  • Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: да, встроенный интервальный таймер для фото + 4K цейтраферная видеосъемка
  • Видеосъемка: 4K HDR PQ 30 кадров/с (без обрезки поля зрения, 6К супердискретизация); Full HD до 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ), чистый HDMI выход
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080Формат видеозаписи: MP4: с HDR PQ - только H.265 / HEVC, без HDR PQ - только H.264 / MPEG-4 AVC; сжатие IPB или IPB Light (межкадровое); сжатие All-I доступно только для цейтраферной съемки
  • Продолжительность видео: до 1 часа; Full HD 100р / 120p: 15 минут, температурные ограничения: 4K HQ около 50 минут (при температуре 23° С)
  • Формат записи звука: AAC стерео
  • Средний битрейт: 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с
  • Замер экспозиции: TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
  • Брекетинг экспозиции: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, покрытие около 100% кадра; 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки, птицы), транспорта (автомобили, мотоциклы), освещенность от EV -4
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 6 (м, ISO 100), угол покрытия: 18 мм (29 мм в 35-мм эквиваленте), поднимается вручную
  • Внешняя вспышка: мультифункционаьный башмак для вспышек Canon EL-5, трансмиттера ST-E10, для других вспышек необходим адаптер Canon AD-E1; X-синхронизация 1/250 с.
  • Дисплей: 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости (7 ступеней)
  • Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
  • Карта памяти: 1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I
  • Связь с компьютером: USB 2.0 Type-C
  • Видео выход: HDMI Micro (Type D)
  • Разъемы: вход 3.5 мм для микрофона
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.
  • 2Питание: литий-ионный LP-E17, 440 / 310 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
  • Вес: 328 г (только корпус), 375 г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 116.3 х 85.5 х 68.8 мм.

Комплектация

  • аккумулятор LP-E17
  • зарядное устройство LC-E17E
  • ремень EM-200DB
  • крышка корпуса R-F-5
  • крышка башмака ER-SC2
  • кабель питания
  • документация

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