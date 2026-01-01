Canon EOS R50 Body беззеркальный фотоаппарат черный. 

Характеристики:
- Объектив: нет в комплекте, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
- Стабилизатор изображения: оптический стабилизатор в объективе (при наличии), цифровой стабилизатор при съемке видео
- Датчик изображения: 22.3 х 14.9 APS-C CMOS
- Число эффективных пикселей: 24.2 Мп.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
- Процессор: Digic XФормат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW и C-RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: механический затвор с электронной передней шторкой: 12 кадров/с (до 42 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков), электронный затвор: 15 кадрjd/с (до 28 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков в серии)
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2, 10 с
- Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
- Интервальная съемка: да, встроенный интервальный таймер для фото + 4K цейтраферная видеосъемка
- Видеосъемка: 4K HDR PQ 30 кадров/с (без обрезки поля зрения, 6К супердискретизация); Full HD до 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ), чистый HDMI выход
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080Формат видеозаписи: MP4: с HDR PQ - только H.265 / HEVC, без HDR PQ - только H.264 / MPEG-4 AVC; сжатие IPB или IPB Light (межкадровое); сжатие All-I доступно только для цейтраферной съемки
- Продолжительность видео: до 1 часа; Full HD 100р / 120p: 15 минут, температурные ограничения: 4K HQ около 50 минут (при температуре 23° С)
- Формат записи звука: AAC стерео
- Средний битрейт: 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
- Выдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с
- Замер экспозиции: TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
- Брекетинг экспозиции: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, покрытие около 100% кадра; 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки, птицы), транспорта (автомобили, мотоциклы), освещенность от EV -4
- Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 6 (м, ISO 100), угол покрытия: 18 мм (29 мм в 35-мм эквиваленте), поднимается вручную
- Внешняя вспышка: мультифункционаьный башмак для вспышек Canon EL-5, трансмиттера ST-E10, для других вспышек необходим адаптер Canon AD-E1; X-синхронизация 1/250 с.
- Дисплей: 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости (7 ступеней)
- Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
- Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
- Карта памяти: 1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I
- Связь с компьютером: USB 2.0 Type-C
- Видео выход: HDMI Micro (Type D)
- Разъемы: вход 3.5 мм для микрофона
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.
- 2Питание: литий-ионный LP-E17, 440 / 310 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
- Вес: 328 г (только корпус), 375 г (с аккумулятором и картой памяти)
- Размеры: 116.3 х 85.5 х 68.8 мм.