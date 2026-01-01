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Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый
Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый

Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый

Canon
Артикул: MTG-1529

Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM беззеркальный фотоаппарат белый. Легкая беззеркальная камера оснащена датчиком изображения APS-C 24,1 МПи с возможностью записи видео Full HD 60p, ведением прямых трансляций с помощью Live Streaming через любую сеть Wi-Fi.  Серийная съемка 10 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV и светочувствительность до ISO 25 600, диапазон выдержек 30–1/4000 с (с шагом 1/3 ступени), ручная выдержка. Электронный видоискатель OLED. Сенсорный ЖК-экран (TFT) 7,5 см (3,0") В комплекте объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

Описание

Характеристики:

  • Тип датчика изображения 22,3 x 14,9 мм CMOS
  • Количество эффективных пикселей прибл. 24,1 мегапикселя
  • Общее количество пикселей прибл. 25,8 мегапикселя
  • Соотношение сторон 3:2
  • Очистка датчика - встроенная система очистки EOS
  • Тип процессора обработки изображения DIGIC 8
  • Крепление объектива EF-M (объективы EF и EF-S, совместимы помощью адаптера для крепления EF-EOS M)
  • Стабилизация изображения - оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах
  • Видео: доступна встроенная цифровая стабилизация изображения. Последующие улучшения стабилизации объективов, совместимых с режимом Dynamic IS
  • Тип фокусировки -Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения
  • Метод определения контрастности используется при видеосъемке в формате 4K со следящей автофокусировкой (Servo AF)
  • Рабочий диапазон автофокусировки - EV -4–18 (при 23 °C, ISO 100, с объективом EF-M 32mm f/1.4 STM)
  • Режимы автофокусировки - покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка
  • Выбранная точка автофокусировки отображается на ЖК-экране / в видоискателе
  • Подсветка автофокусировки через светодиодную подсветку
  • Ручная фокусировка: на объективах EF и EF-S — выбор через переключатель AF/MF на объективе, на объективах EF-M — выбор через специальную кнопку MF / другие настраиваемые кнопки (переключение AF/MF).
  • Режимы замера экспозиции - замер в режиме реального времени благодаря датчику изображения. Частичный и точечный замер недоступен в режиме видеосъемки
  • Диапазон замера яркости: изображение: EV -2–20 (при 23 °C, ISO 100); видео: EV 0–20 (при 23 °C, ISO 100)
  • Фиксация экспозиции - автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере экспозиции блокируется при достижении фокуса. Ручной режим: с помощью кнопки фиксации AE в режимах творческой зоны.
  • Компенсация экспозиции +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра, +/- 2 EV, шаг 1/3 ступени (можно использовать вместе с компенсацией экспозиции)
  • Чувствительность ISO: Авто ISO (минимум 100, максимум может быть установлен в диапазоне 400 – 25 600, кроме интеллектуального сценарного режима и режима творческого фильтра (макс. 6400) и режима включенной вспышки (макс.1600)), 100 – 25 600 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 51200. Видео 4K: АВТО ISO (100–6400), 100–6400 с шагом 1/3 ступени. Видео Full HD и HD: АВТО ISO (100–12800), 100–12800 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 25600
  • Диапазон выдержки 30–1/4000 с (с шагом 1/3 ступени), ручная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
  • Тип затвора - Фокальный затвор с электронным управлением
  • Тип баланса белого - Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
  • Ручной баланс белого - можно зарегистрировать одну настройку
  • Тип видоискателя Электронный видоискатель OLED типа 0.39 Прибл. 2 360 000 точек
  • Угол охвата видоискателя (по вертикали/горизонтали) прибл. 100%
  • Вынесенная окулярная точка прибл. 22 мм
  • Подстройка диоптрий -Да
  • Предварительный просмотр глубины резкости -Да
  • Сенсорный ЖК-экран (TFT) 7,5 см (3,0"). Соотношение сторон 3:2. Прибл. 1 040 000 точек Электростатический емкостный тип. С переменным углом наклона
  • Угол охвата прибл. 100%
  • Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) - 5
  • Время перезарядки встроенной вспышки -прибл. 3 с
  • Режимы вспышки - автоматический (E-TTL II), ручной (минимальный/средний/максимальный)
  • X-синхронизация — 1/200 с
  • Синхронизация по второй шторке - Да
  • Терминал "горячий башмак" / ПК - Да/нет
  • Совместимость с внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX и EL, беспроводное управление несколькими вспышками
  • Управление внешней вспышкой - Через параметры камеры / меню настройки вспышки
  • Режимы съемки - Покадровый, высокоскоростной серийный, низкоскоростной серийный, автоспуск (2 сек., 10 сек., удаленный)
  • Серийная съемка -Покадровая автофокусировка: прибл. 10 кадров/сек. для очереди до 36 кадров в формате JPEG и до 10 кадров в формате RAW
  • Угол охвата режима Live View прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)
  • Формат фотоснимка
  • JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0)
    RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14 бит) ,
    Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
  • Одновременная запись RAW+JPEG - RAW + различные форматы сжатия JPEG
  • MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)]
  • Размеры видеофайлов 4K — 3840 x 2160 (23,98, 25 кадров/сек.)
    Full HD — 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадра/сек.)
    HD — 1280 x 720 (119,9; 100; 59,94; 50 кадров/сек.)
  • Продолжительность видеосъемки
  • Максимальная продолжительность 29 мин 59 cек., максимальный размер файла 4 ГБ
  • Тип карт памяти - SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-I)
  • Аккумуляторы - 1 x литий-ионный аккумулятор LP-E12
  • Индикатор заряда батареи -4 уровня
  • В комплекте Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM\
  • Вес 387 гр.

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