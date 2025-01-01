поляризационные фильтры

Москва
B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.
Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр.
Поляризационный светофильтр с улучшенным многослойным покрытием и максимальным светопропусканием. Предназначен для удаления нежелательных отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Также позволяет повысить контраст и насыщенность цвета. Имеет нейтральный цветовой баланс и не нарушает цветопередачу.
Поляризационный фильтр RayLab CPL Slim Pro, диаметр - 55 мм.
Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Модель Slim Pro отличается тонкой оправой. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 55 мм.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 58 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 58 мм.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 62 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 62 мм.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.
B+W F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 55.
Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 40,5 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR, диаметр - 107 мм.
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя на при этом на цветовой баланс. Диаметр фильтра - 107 мм.
Wansen
