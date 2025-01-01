Фильтр

поляризационные фильтры

В интернет-магазине Фотогора вы сможете купить поляризационные фильтры для объективов всех известных производителей и моделей. Мы наглядно представляем их фото и характеристики. Все описания соответствуют реальным параметрам устройств. При возникновении сложностей с выбором обращайтесь к нашим консультантам. Это эксперты в области фотографии, которые подберут для вас поляризационные фильтры и другие устройства.

Для чего нужны фильтры

Поляризационные фильтры для объективов используют для улучшения качества снимков. Они должны быть у каждого фотографа. Эффект от таких фильтров не повторить при помощи постобработки фотографий.

Фильтр фиксируется на объективе. Он практически не заметен. Принцип его использования заключается в фильтрации солнечного света под определенными углами. Так устраняются нежелательные засветы и блики, снимки получаются более насыщенными. Эффект насыщенности объясняется тем, что прямой отраженный свет фильтруется. За счет этого становится больше рассеянного света от предмета. Картинка получается более яркой: насыщенная зелень листвы, яркость голубого неба, красочность цветов, глубокие морские оттенки.

Что мы предлагаем

В интернет-магазине Фотогора представлены поляризационные фильтры для объективов разного диаметра. Это изделия таких известных компаний как B+W, Bessa, Hoya, Phottix. Мы предоставляем на них гарантию от производителя.

В числе наших преимуществ:

  • большой выбор фотооборудования;
  • квалифицированная помощь в подборе устройств под конкретную технику, бюджет и задачи;
  • оперативная доставка по России, возможность самовывоза в Москве и Воронеже;
  • разные способы оплаты (наличные, карта, электронные деньги).

Мы работаем без выходных. Ждем вас в нашем выставочном зале.

Арт. DAN-0515
B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Арт. DAN-3053
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Арт. DAN-3054
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 49MM набор из 3 фильтров 49 мм
Набор из трех фильтров диаметром 49 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Арт. DAN-3062
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya PL-CIR HD 82 MkII поляризационный фильтр
Арт. DAN-7212
Hoya PL-CIR HD 82 MkII поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр
Арт. DAN-7286
Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR SUP HMC 55 мм поляризационный фильтр.

Поляризационный светофильтр с улучшенным многослойным покрытием и максимальным светопропусканием. Предназначен для удаления нежелательных отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Также позволяет повысить контраст и насыщенность цвета. Имеет нейтральный цветовой баланс и не нарушает цветопередачу.

RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
Арт. DAN-7542
RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
Поляризационный фильтр RayLab CPL Slim Pro, диаметр - 55 мм.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Модель Slim Pro отличается тонкой оправой. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 55 мм.

RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 58 мм
Арт. DAN-7526
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 58 мм
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 58 мм.

Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 58 мм.

RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 62 мм
Арт. DAN-7527
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 62 мм
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 62 мм.

Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 62 мм.

RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 77 мм
Арт. DAN-7529
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 77 мм
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.

Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.

B+W (44839) F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W (44839) F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W F-Pro S03 MRC 55 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 55.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Арт. DAN-3050
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Арт. DAN-3051
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI PL-CIR NDX8 40.5MM набор из 3 фильтров 40.5 мм
Набор из трех фильтров диаметром 40,5 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Арт. DAN-3057
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 58MM набор из 3 фильтров 58 мм
Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Арт. DAN-3058
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 62MM набор из 3 фильтров 62 мм
Набор из трех фильтров диаметром 62 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Арт. DAN-3060
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Арт. DAN-3061
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 77MM набор из 3 фильтров 77 мм
Набор из трех фильтров диаметром 77 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Hoya PL-CIR 107 мм поляризационный фильтр
Арт. DAN-7167
Hoya PL-CIR 107 мм поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR, диаметр - 107 мм.

Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя на при этом на цветовой баланс. Диаметр фильтра - 107 мм.  

