Для чего нужны фильтры

Поляризационные фильтры для объективов используют для улучшения качества снимков. Они должны быть у каждого фотографа. Эффект от таких фильтров не повторить при помощи постобработки фотографий.

Фильтр фиксируется на объективе. Он практически не заметен. Принцип его использования заключается в фильтрации солнечного света под определенными углами. Так устраняются нежелательные засветы и блики, снимки получаются более насыщенными. Эффект насыщенности объясняется тем, что прямой отраженный свет фильтруется. За счет этого становится больше рассеянного света от предмета. Картинка получается более яркой: насыщенная зелень листвы, яркость голубого неба, красочность цветов, глубокие морские оттенки.

