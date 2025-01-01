images
B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива

B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива

B+W
Артикул: DAN-0532

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм – фильтр с переменной плотностью. Обеспечивает снижение экспозиции от 1 до 5. Благодаря этому появляется возможность фотографировать с диафрагмой открытой шире, чем обычно или с более длинной выдержкой. Предназначен также для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

Описание

B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Distorting Grid
Distorting Grid
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера