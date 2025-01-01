B+W (1075252) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм фильтр с переменной плотностью для объектива

Артикул: DAN-0532

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 82 мм – фильтр с переменной плотностью. Обеспечивает снижение экспозиции от 1 до 5. Благодаря этому появляется возможность фотографировать с диафрагмой открытой шире, чем обычно или с более длинной выдержкой. Предназначен также для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.